Общество 18 марта 2024, 20:47 «Гордимся Россией». Путин исполнил гимн с участниками концерта на Красной площади Путин спел гимн России вместе с участниками концерта на Красной площади РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин спел государственный гимн вместе с участниками концерта, посвященного 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Он прозвучал в исполнении певца Григория Лепса.

Гимн также исполнили Полина Гагарина, Александр Маршал, Денис Майданов, другие популярные артисты и присутствовавшие на площади зрители.

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На сцене вместе с российским лидером находились кандидаты в президенты Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владислав Даванков, а также волонтеры.

«Мы гордимся Россией», — сказал президент перед тем, как покинуть сцену.

Во время концерта на Красной площади Путин указал, что у кандидатов на пост лидера России были разные подходы, но Родина у всех одна.