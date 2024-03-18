18 марта 2024, 19:54
Иномарка протаранила ехавший на красный автомобиль ДТП в Екатеринбурге
В Екатеринбурге автомобиль врезался в ехавшую на красный свет машину ДПС
В Екатеринбурге на перекрестке легковушка врезалась в автомобиль автоинспекторов. Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщил Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Патрульная машина ехала по улице Токарей со стороны «Карнавала» с включенными проблесковыми маячками и сиреной.
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Водитель автомобиля Kia Rio в это время двигался по улице Татищева в левом ряду на зеленый сигнал светофора в сторону центра и влетел в бок машины ДПС.
По словам очевидцев, предположительно, в ДТП получил травмы один автоинспектор. О других пострадавших пока ничего не известно.
После аварии началась проверка. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В Екатеринбурге на 46-м километре ЕКАД столкнулись две фуры. В результате аварии пострадал один человек — его зажало в кабине.
ДТП
ГИБДД
Екатеринбург
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