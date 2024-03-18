Происшествия 18 марта 2024, 19:54 Иномарка протаранила ехавший на красный автомобиль ДТП в Екатеринбурге В Екатеринбурге автомобиль врезался в ехавшую на красный свет машину ДПС Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Читать 360tv в

В Екатеринбурге на перекрестке легковушка врезалась в автомобиль автоинспекторов. Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщил Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Патрульная машина ехала по улице Токарей со стороны «Карнавала» с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

Реклама

Водитель автомобиля Kia Rio в это время двигался по улице Татищева в левом ряду на зеленый сигнал светофора в сторону центра и влетел в бок машины ДПС.

По словам очевидцев, предположительно, в ДТП получил травмы один автоинспектор. О других пострадавших пока ничего не известно.

После аварии началась проверка. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Екатеринбурге на 46-м километре ЕКАД столкнулись две фуры. В результате аварии пострадал один человек — его зажало в кабине.