Горбачев назвал главную ошибку Лукашенко

«Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно.Так что, все надо разбирать еще. Не надо валить в кучу», — заявил Горбачев.

Собеседник добавил, что сам когда-то обращался к трудящимся, но нужной поддержки не получил. По мнению Горбачева, на ситуацию в Белоруссии оказывают влияние иностранные государства.

Лукашенко утром 17 августа прилетел на вертолете на завод МЗКТ в Минске, чтобы встретиться с бастующими рабочими. Диалога не получилось. Действующий глава Белоруссии заявил, что не сможет заставить работать тех, кто этого не хочет.

Массовые протесты оппозиции и стычки с силовиками начались в Белоруссии 9 августа, после того как на выборах президента победил Лукашенко. По данным республиканского ЦИК, он набрал 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%.