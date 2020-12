Google признал ошибку в переводе фразы «Mr President» именем Путина

В компании Google объяснили ошибкой шаблонов перевод фразы «Thank you, Mr President» на русский язык с использованием имени Владимира Путина. Специалисты работают над устранением ее. Об этом сообщила «Газета.ru»

«Работа Google Переводчика основывается на изучении примеров в интернете. Некоторые из этих шаблонов могут исказить перевод в нашей системе. Спасибо пользователям, что обратили внимание на данную неточность. Мы работаем над тем, чтобы исправить ее», — цитирует издание слова пресс-службы компании.

Ранее на необычный перевод фразы обратил внимание политолог Владимир Корнилов. Он заметил, что фразу «Thank you, Mr President» гугловский сервис переводит на русский, как «Спасибо, Владимир Владимирович». Если не делать буквы заглавными, либо использовать другую пунктуацию, то Google переведет текст дословно.

Аналогичный алгоритм был замечен и в переводе с другими фразами, содержащими в конце Mr President, например, Hello, Mr President, Well done, Mr President.