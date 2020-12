Google переводит Mr President как «Владимир Владимирович» в популярной фразе. Этому есть интересное объяснение

Google-переводчик нестандартно переводит фразу Thank you, Mr President. Если сохранить заглавные буквы и пунктуацию, то вместо «Спасибо, мистер президент» сервис выдаст «Спасибо, Владимир Владимирович».

Проверить, как Google переводит текст, можно самостоятельно. Нужно вписать в строку на английском языке Thank you, Mr President («Спасибо, господин президент»), сохранив заглавные буквы и пунктуацию. Сервис переведет это как «Спасибо, Владимир Владимирович». Если не делать буквы заглавными, то Google переведет текст дословно.

Источник фото: скриншот из Google-переводчика

Аналогичный алгоритм используется с некоторыми другими обращениями, содержащими в конце Mr President, например: Yep, Mr President; Hello, Mr President; Well done, Mr President.

Особенности перевода не связаны с программной ошибкой. Алгоритм актуален для пользователей всех стран мира, но в зависимости от IP-адреса сервис выдаст имя президента того государства, где этот адрес зарегистрирован. Например, во Франции Google переведет предложение Thank you, Mr President с упоминанием имени президента Эммануэля Макрона.

При этом Пятый канал заметил, что недословный перевод появился уже после пресс-конференции Владимира Путина.

Генеральный директор переводчика от компании PROMT Светлана Соколова объяснила «360», что Google сначала обучался на множестве разных техник и в России вариант с таким неточным переводом выбран с учетом предпочтений пользователей.

Нейронный перевод умеет делать такие смешные штуки, ничего в этом странного нет. Значит, что в том множестве техник, на которых обучался переводчик, возможно, в качестве президента фигурировал Владимир Владимирович. Скорее всего, такой вариант предпочтительнее Светлана Соколова.

Хакер Сергей Вакулин в беседе с «360» предположил, что такой перевод от Google — либо пасхалка разработчиков, либо рука пользователей. Собеседник вспомнил мем, который появился в январе 2020 года. Тогда пользователи соцсетей случайно узнали от Google о будущем президента России. Вот что выдавал поисковик от Google.

Источник фото: скриншот страницы поиска Google

Сейчас поисковик уже не выдает такую информацию. Но из-за этой истории Вакулин не стал отрицать, что дело именно в пасхалке.

Я не могу утверждать причастность, но он выдает результаты такие. Не отрицаю, есть „Википедия“, и пользователь, возможно, как-то изменяет информацию, а Gооgle ее просто отображает Сергей Вакулин.

Ошибки переводчиков

Онлайн-переводчики часто ошибаются. Делают они это в основном из-за того, что работают на основе искусственных нейронных сетей, которые имеют свойство обучаться. Однако прежде чем они будут давать правильные ответы, им нужно много раз сказать, какой именно ответ для конкретных ситуаций правильный.

Сейчас переводчики в основном допускают логические ошибки при переводе больших предложений. Но раньше у того же Google Translate были проблемы с именем Льва Толстого. Когда пользователи пытались перевести предложение «Это написал Лев Толстой», сервис отображал следующее: It was written by a fat lion («Это написано толстым львом»). Кстати, если сейчас предложение чуть изменить на «Это написано львом толстым», то есть писать маленькими буквами, то переводчик продолжит ошибаться и выдавать It is written by fat lion.

Источник фото: скриншот из Google-переводчика

Конечно, Google до сих пор не разбирается в некоторых русскоязычных оборотах. Если для россиянина понятна (хоть и не всегда) фраза «Да нет, наверное», то в представлении переводчика от Google это значит Yes no, probably.