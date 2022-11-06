Голубей заподозрили в биотерроризме в Белгороде | 360°

Общество 06 ноября 2022, 12:28 Голубей заподозрили в биотерроризме в Белгороде «Подъем»: коробку с больными голубями восприняли за акт биотерроризма в Белгороде freepik

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Жительница Белгорода пожаловалась губернатору на коробку с больными голубями, она заявила, что это может быть актом биологического терроризма. Об этом сообщило интернет-издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

В комментариях к посту губернатора области Вячеслава Гладкова женщина рассказала, что на одной из улиц города кто-то выбросил коробку с голубями, по которым теперь ездят машины и ходят люди.

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«В 40 километрах от Белгорода существуют биологические лаборатории, и очень вероятно, что это биологический терроризм. МЧС, ФСБ не реагируют на наши звонки. В настоящий момент вызвали участкового <…> вся эта инфекция разносится по центру города», — написала она.

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Гражданке ответил главный государственный ветврач региона Артем Медведев. Он сообщил, что на место готовы выехать специалисты городской ветеринарной станции.

Орнитолог рассказал, что делать с пьяными птицами. Он предложил при обнаружении таких птиц отнести их домой и устроить там «маленький вытрезвитель».