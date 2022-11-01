Орнитолог Мишин рассказал, что делать с пьяными птицами | 360°

01 ноября 2022, 22:16
Орнитолог Мишин рассказал, что делать с пьяными птицами
Орнитолог Вадим Мишин рассказал, как помочь пьяным птицам, которые съели забродившие ягоды. Об этом сообщило «Радио 1».
По данным телеканала «Царьград», самая большая опасность в такой ситуации заключается в том, что птица дезориентирована. В результате ее может съесть ворона или кошка.
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«Поэтому если увидели такое создание в непотребном состоянии, то, конечно, лучше взять и устроить дома маленький вытрезвитель в коробочке. Пускай она там переночует в безопасности», — уточнил Мишин.
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Он заключил, что птице достаточно теплого места, чтобы прийти в себя, так как у этих животных достаточно быстрый метаболизм.
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