Орнитолог Мишин рассказал, что делать с пьяными птицами | 360°

Общество 01 ноября 2022, 22:16 Орнитолог Мишин рассказал, что делать с пьяными птицами

Читать 360tv в

Орнитолог Вадим Мишин рассказал, как помочь пьяным птицам, которые съели забродившие ягоды. Об этом сообщило «Радио 1».

По данным телеканала «Царьград», самая большая опасность в такой ситуации заключается в том, что птица дезориентирована. В результате ее может съесть ворона или кошка.

Реклама

«Поэтому если увидели такое создание в непотребном состоянии, то, конечно, лучше взять и устроить дома маленький вытрезвитель в коробочке. Пускай она там переночует в безопасности», — уточнил Мишин.

Реклама

Он заключил, что птице достаточно теплого места, чтобы прийти в себя, так как у этих животных достаточно быстрый метаболизм.