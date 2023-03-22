Эксклюзив 22 марта 2023, 12:11 «Голова закружилась». Упавший в обморок в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» эксперт рассказал о причинах падения Упавший в обморок гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» пожаловался на недосып YouTube

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Руководитель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Карнеев, упавший в обморок в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», рассказал «360» о своем самочувствии. По его словам, сейчас с ним все в порядке, а сознание он потерял из-за переутомления.

«Действительно, голова закружилась, но меня там коллеги подхватили. Просто от переутомления, не выспался накануне ночью, поэтому ничего страшного. Я уже полностью в норме, хотел поблагодарить работников программы — они тут же вызвали врача, мне оказали необходимую помощь, все нормально», — рассказал эксперт.

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Андрей Карнеев добавил, что падение в обморок никак не связано с обсуждаемой темой.

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«Мне кажется, журналисты немного преувеличили <…> это абсолютно не с этим связано», — подчеркнул собеседник издания.

Специалист потерял сознание во время прямого эфира шоу 21 марта. В тот момент гости студии оживленно обсуждали США. Ведущий Владимир Соловьев оказал Андрею Карнееву первую помощь и пригласил врача.