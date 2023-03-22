Происшествия 22 марта 2023, 02:46 Гость программы Соловьева упал в обморок в прямом эфире Профессор Карнеев потерял сознание в прямом эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» Telegram

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Во время прямого эфира передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» потерял сознание один из гостей — руководитель Школы Востоковедения ВШЭ, профессор Андрей Карнеев. Обморок случился, когда в студии оживленно обсуждали США. Видео происшествия опубликовали в Telegram-канале «Соловьев».

Ведущий Владимир Соловье позвал медиков и оказал Карнееву первую помощь. Профессор быстро пришел в себя и пояснил, что кажется, не терял сознания, просто упал.

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«Нехорошо себя почувствовал, решил не уходить сразу, а дождаться перерыва. [В итоге] буквально на две-три секунды потерял равновесие. На всякий случай позвали врача, он сказал, что ничего страшного», — объяснил Карнеев «Фонтанке».

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Профессор заверил, что его самочувствие и падение никак не связаны с темой обсуждения. В студии в тот момент Соловьев и приглашенные эксперты оживленно обсуждали Соединенные Штаты Америки. После того как медики оказали помощь пострадавшему, гости программы продолжили обсуждение.