Общество 06 апреля 2024, 15:32 Голосовое сообщение Гурулева про атаки России на Казахстан создала нейросеть Депутат Андрей Гурулев опроверг сообщения о нападении России на Казахстан Unsplash

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Голосовое сообщение о планах нападения России на Казахстан — фейк. Такое заявление сделал депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев в обращении, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

«Это фейк, хамство. Нейросети подделывают все, что угодно, поэтому я вас призываю быть бдительными, нас ни с кем не поссорят», — заявил он.

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«Лапша Медиа» также сообщила, что аудиозапись, которая рассылалась от лица депутата Гурулева, была сфабрикована с помощью искусственного интеллекта. Сообщение с якобы заявлением Гурулева не получило широкого распространения в российских СМИ. Сам депутат предположил, что за фейковым заявлением от его имени могла стоять Украина.

«Всю эту ЦИПСОшную украинскую кодлу мы в любом варианте победим», — говорил он.

Ранее Украину уличили в попытке отвлечь внимание от фронта напоминанием о Буче. Власти попытались скрыть от мировой общественности собственные преступления и нестыковки в устроенной ими провокации. Пока многочисленные обращения России в международные организации об установлении всех обстоятельств случившегося в Буче остались без ответа.