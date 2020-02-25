Голосовать по поправкам в Конституцию будут более 40% россиян

Голосовать по поправкам в Конституцию точно намерен 41% россиян. Большинству жителей страны известно о предстоящем голосовании, а каждый четвертый знает, за что именно предложат отдать свой голос.

К 20 февраля о голосовании по поправкам в основной закон РФ знали уже 79% респондентов. В конце января информированных россиян было меньше — 72%. К таким выводам пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения. Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Если 41% опрошенных точно уверен, что придет голосовать, то 66% россиян говорят о своем возможном участии в процессе. Чаще об этой вероятности заявляют 45-59-летние жители страны — их набралось 70%. Среди людей старше 60 лет таких 73%.

С конкретными предложениями, которые вынесут на общероссийское голосование, знакомы 23% участников опроса. Среди них 9% упомянули обязательную регулярную индексацию пенсий. Еще 5% в курсе, что в РФ хотят в целом изменить социальную политику, а 4% слышали про ограничение на президентский срок для одного человека.

Многие инициативы нашли у россиян поддержку. За обеспечение государством доступности и качества медуслуг выступают 97%, намерение оказать соцподдержку детям понравилось 96% населения, 95% опрошенных одобряют принятие МРОТ не менее величины прожиточного минимума. Индексация пенсии нравится 94%, а инициатива о неделимости территории России — 94%. Откликнулись граждане и на идею запретить чиновникам иметь вид на жительство в другой стране, иностранное гражданство или зарубежные счета. Предложенные изменения нравятся 93%. Свыше 90% респондентов сочли данные поправки важными.