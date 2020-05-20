Россияне стали реже заболевать COVID-19

В России понемногу снижается количество заражений коронавирусом. Летальность от COVID-19 значительно ниже данных по всему миру.

Зампред правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова указала на хорошую динамику ситуации в Москве. Ее слова привел «Интерфакс».

«Мы наблюдаем снижение темпов прироста новых случаев COVID-19 в России. <…> Летальность в РФ составляет 0,95%», — уточнила Голикова и добавила, что показатель «значительно ниже мировых данных».

Сейчас в России разрабатывают 47 вакцин от коронавируса, сообщило РИА «Новости». Их создание ведется на 14 платформах.

«Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат», — сказала Голикова на заседании Совета Федерации.

В распоряжении медиков сейчас 24 тест-системы, которые диагностируют коронавирус методом ПЦР и ИФА. Все они внесены в государственный реестр медицинских изделий и организаций.

По числу лабораторных тестов на SARS-CoV-2, подчеркнула Голикова, Россия лидирует.

Ранее стали известные новые данные по ситуации с коронавирусом в России. Выписавшихся после лечения от COVID-19 в РФ впервые оказалось больше, чем подтвержденных за сутки случаев заражения.