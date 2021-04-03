Голикова заявила о снижении численности населения РФ в ближайшие годы

В ближайшие несколько лет Россия столкнется со снижением численности населения страны. Перед властями стоит задача — переломить ситуацию. Устойчивый рост показателя хотят обеспечить к 2030 году.

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала одним из важнейших факторов развития страны демографические вызовы. Ее слова на итоговом заседании по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография» привела пресс-служба кабмина.

«В силу объективных демографических трендов в ближайшие несколько лет население страны, к сожалению, будет иметь тенденцию к снижению», — сказала Голикова.

Она указала на необходимость «переломить» положение дел. В правительстве рассчитывают добиться этого за счет стабилизации рождаемости и снижения уровня смертности.

Повышение доступности и качества медицинской помощи необходимо для решения поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по увеличению продолжительности жизни. Решать проблему, подчеркнула вице-премьер, необходимо не только медицинскими методами.

«Очень важно продвигать здоровый образ жизни, бережное отношение населения к своему здоровью, в том числе за счет создания условий и стимулов для здорового питания, занятий спортом», — пояснила Голикова.