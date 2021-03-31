Система здравоохранения постепенно отходит от особенностей, возникших из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова, сообщил ТАСС.

На церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы Голикова заявила, что в российских больницах вновь начали проводить профилактические осмотры, а также диспансеризацию населения.

«Мы возвращаемся к плановой работе системы здравоохранения, а значит восстанавливаем диспансеризацию и профосмотры», — заявила вице-премьер.

Теперь, когда ситуация с коронавирусом приходит в норму, силы российских медиков направлены не только на борьбу с новым заболеванием. Россияне вновь смогут проходить медицинские осмотры с целью профилактики и укрепления здоровья.

Раннее Голикова высказалась о снижении числа зараженных коронавирусом в России. Вице-премьер считает, что зимой удалось избежать плохого сценария по распространению болезни.