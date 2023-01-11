Общество 11 января 2023, 22:37 Голикова рассказала о размере МРОТ в новых регионах России Вице-премьер Голикова: МРОТ в новых регионах РФ сбудет таким же, как и в других субъектах freepik

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Минимальный размер оплаты труда в новых российских регионах с 1 января этого года будет таким же, как и в других субъектах страны. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она уточнила, что МРОТ вводится на территории присоединившихся к России регионах впервые. Теперь он будет 16 242 рубля.

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Средний прожиточный минимум в ДНР И ЛНР составит 11 200, а на территориях Херсонской и Запорожской областей ориентировочно 11 644 рубля, добавила Голикова.

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Вице-премьер отметила, что эти цифры нужны для того, чтобы государство могло рассчитывать суммы поддержки населения.

«Установив таким образом размеры прожиточного минимума, мы получаем возможность оценивать размеры поддержки семей», — сказала Голикова.

Кроме этого, для работников бюджетных организаций введут новую тарифную сетку зарплат.

Ранее стало известно, что расходы федерального бюджета на поддержку семей с детьми в 2022 году составили более 1,06 триллиона рублей. На детей в возрасте от восьми до 17 лет направили почти половину этой суммы, от трех до семи лет — 341 миллиард.