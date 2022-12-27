Деньги 27 декабря 2022, 10:42 Расходы федбюджета на поддержку семей с детьми за год превысили 1 трлн рублей Глава Минфина Силуанов: на поддержку семей с детьми в 2022 году направили 1 трлн рублей freepik

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Расходы федерального бюджета на поддержку семей с детьми в 2022 году составили более 1,06 триллиона рублей, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов. Об этом написал ТАСС.

Министр пояснил, что на детей в возрасте от восьми до 17 лет направили 410,5 миллиарда рублей, от трех до семи лет — 341,4 миллиарда. На пособие одиноким родителям детей от восьми до 17 лет за год выплатили 60,9 миллиарда рублей, на пособие беременным — 17 миллиардов. На выплату на первого ребенка из федбюджета пошло 154,2 миллиарда рублей, на выплату на третьего — 80,2 миллиарда. Наконец, расходы на выплаты на детей от трех до семи и от восьми до 16 лет достигли 751,9 миллиарда рублей.

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Силуанов сообщил, что дополнительные расходы бюджета в связи с индексацией пенсий и МРОТ на 10%, составившие 409 миллиардов рублей, перенесут на следующий год. Это же касается и детских пособий, которые государство продолжит выплачивать в рамках единого пособия.

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