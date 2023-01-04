Общество 04 января 2023, 13:42 Голикова подарила детям компьютер и укулеле в рамках акции «Елка желаний» Вице-премьер Голикова исполнила мечты детей с Алтая и из ДНР в рамках «Елки желаний» РИА «Новости»

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Вице-премьер России Татьяна Голикова в рамках благотворительной акции «Елка желаний» подарила детям компьютер и укулеле. Об этом сообщили в Telegram-канале российского правительства.

В конце 2022 года вице-премьер сняла с «Елки желаний» две открытки. Девятилетняя Дарина Флат из Алтайского края хотела получить в подарок к Новому году компьютер, а пятилетний Артур Астахов из Донецкой Народной Республики мечтал об гавайской гитаре укулеле.

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С Дариной и ее мамой Голикова познакомилась по видеосвязи. Девочка рассказала вице-премьеру, что верит в Деда Мороза и каждый год пишет ему письма с пожеланиями. Девочка посещает художественную школу, углубленно изучает английский язык и занимается танцами.

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Артур с мамой специально приехал в Москву на встречу с вице-премьером в Доме правительства. Мальчик учится в школе искусств и уже сам сочиняет песни. Научиться играть на укулеле было его давней мечтой.

Ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону с восьмилетней Агатой, чью открытку снял с «Елки желаний».