Голикова не исключила дефицит врачей в России из-за пандемии коронавируса

Врачи будут уходить из профессии в связи с выгоранием из-за пандемии коронавируса. Такое развитие ситуации не исключила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она призвала серьезно заняться подготовкой медицинских кадров.

Голикова отметила, что идут разговоры о пациентах после ковида и о сложностях перенесенного заболевания, об отдаленных последствиях. Но врачи и медицинский персонал, которые сегодня работают в «красной зоне», кратно подвержены последствиям коронавируса, считает она.

«Я не исключаю, что они просто будут уходить из профессии, потому что происходит профессиональное выгорание», — привело РИА «Новости» слова Голиковой, сказанные во время заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

В России сейчас наблюдается отрицательный баланс по притоку специалистов в сферу здравоохранения, отметила вице-премьер. Это, по ее мнению, связано с увеличением возраста работников и оттоком кадров из медицины.

Сейчас стоит серьезно задуматься над подготовкой специалистов в системе здравоохранения, считает Голикова. Ведь решать проблему их нехватки, по ее мнению, придется в еще более сложных условиях.

Коллективный иммунитет в России до сих пор не сформирован, несмотря на многочисленные прогнозы. В этом виноваты изменчивость коронавируса и низкие темпы вакцинации и ревакцинации. Достичь коллективного иммунитета можно, если большая часть россиян привьется от коронавируса за полгода. Но при нынешних темпах сопротивляемость вирусу появится только через несколько лет — и это произойдет ценой людских жизней.