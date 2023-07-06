Общество 06 июля 2023, 06:30 Голикова заявила, что Хакасия, Коми и Оренбуржье не смогли снизить уровень бедности Вице-премьер Голикова: 9 регионов России не смогли снизить уровень бедности в 2022 году РИА «Новости»

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По итогам 2022 года 76 регионов снизили уровень бедности до предписанных показателей, в отличие от девяти. Субъекты-аутсайдры назвала во время правительственного часа по реализации государственной соцполитики в условиях новых вызовов вице-премьер России Татьяна Голикова, сообщило РИА «Новости».

«Девять, к сожалению, не смогли добиться результатов и решить эту проблему», — сказала она.

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В список отстающих вошли Хакасия, Ингушетия, Калмыкия, Адыгея, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия — Алания, Оренбургская область, Коми и Ненецкий автономный округ. Еще 76 регионов России сумели снизить бедность до запланированных показателей.

В некоторых случаях уровень бедности за год наоборот повысился. Так произошло в Ингушетии, Хакасии, Тыве и Адыгее. По словам Татьяны Голиковой, что в целом бедность преодолели 1,7 миллиона россиян. одним из эффективных инструментов стали семейные пособия.