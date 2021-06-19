Голикова назвала число полностью привитых от коронавируса россиян

В России оба компонента вакцины против коронавируса получили 16,1 миллиона человек. Первую прививку сделали 19,7 миллиона жителей страны. За последние два дня отмечается рост вакцинации.

Данные на брифинге озвучила вице-премьер Татьяна Голикова, которую процитировал ТАСС.

«На утро сегодняшнего дня в РФ первым компонентом вакцинированы 19,7 миллиона человек, а обоими компонентами — 16,1 миллиона», — уточнила он.

Рост объемов вакцинации за последние два дня составил по России примерно 5%. Больше всего показатель за двое суток увеличился в Московской области — на 34%. У Сахалинской области прирост составил 30%, в Москве — чуть больше 12%.

Россиян, которые планируют отпуск за рубежом, Голикова призвала прививаться. Она напомнила, что ряд стран принимают иностранцев, привитых соответствующими вакцинами.

В Москве 18 июня зафиксировали суточный рекорд заболеваемости COVID-19 — 9056 случаев. В городе привились от коронавируса 1,5 миллиона человек. В столице, Подмосковье, Кемеровской области в Якутии ввели обязательную вакцинацию для представителей ряда профессий.