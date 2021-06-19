Более 20 уголовных дел о подделке сертификатов вакцинации завели в Москве

Полиция Москвы возбудила 24 уголовных дела из-за создания фиктивных сертификатов вакцинации от коронавируса. Правоохранители начали профилактические мероприятия, которые должны пресечь организацию, изготовление и сбыт поддельных подтверждений прививок против COVID-19 в столичном регионе.

Об этом сообщили на сайте МВД Москвы.

«В настоящее время возбуждено 24 уголовных дела, из которых 23 — по статье 327 УК РФ „Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков“, 1 — по статье 159 УК РФ „Мошенничество“. Из них 3 уголовных дела направлены в суд», — сказано в сообщении.

Один из случаев нарушения выявили во время проверочной закупке на севере столицы. Женщина продавала сертификаты о вакцинации по пять тысяч рублей — исследования показали, что документы были поддельными. Нарушительницу уже задержали.

Подобная ситуация произошел на юго-востоке Москвы. Правоохранители обнаружили, что там можно было купить справку и сертификат с печатями одной из поликлиник столицы. При этом эти документы не выдавались в медучреждении — проверка выяснила, что они оказались фиктивными.

Сотрудники задержали курьера, который доставлял справки покупателям. У него нашли несколько таких документов на разные имена. В результате правоохранители смогли установить человека, ответственного за изготовление и сбыт поддельных справок и сертификатов о вакцинации от коронавируса. Он уже признал вину.