Общество 02 января 2023, 09:52 «Год общей победы». Володин сделал прогноз о развитии России Спикер Госдумы Володин: 2023 год многое определит в развитии России на десятилетия вперед РИА «Новости»

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Новый, 2023 год станет определяющим для развития России и мира, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал его «годом общей победы».

«Наступивший год — на основе единения наших граждан — должен стать годом развития, годом общей победы», — отметил Вячеслав Володин.

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По его словам, 2023 год многое определит в развитии не только России, но и всего мира на многие десятилетия вперед.

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Спикер Госдумы напомнил, что в 2022 году россияне смогли противостоять вызовам и санкциям. Президент РФ Владимир Путин принял решения для обеспечения безопасности и защиты суверенитета страны, подчеркнул Володин. Он выразил уверенность, что в 2023 году будут видны результаты запущенных процессов.

Ранее в праздничном поздравлении председатель Госдумы пожелал России новых побед в 2023 году.