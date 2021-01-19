Гнойный аппендицит диагностировали девочке, которую врач принял на улице в Волгоградской области

«Прооперировали нас вчера. <…> В итоге оказался аппендицит. Слава Богу, что это аппендицит, а не по-женски», — рассказала мама девочки. Она добавила, что с ней не связались ни из одной инстанции, куда она обращалась, чтобы «тряхануть» врача, устроившего прием на улице.

Супругам, которые повезли дочь в больницу, выписали неправильное направление в больницу, которая в пандемию не работала на прием — ее переоборудовали в ковидный госпиталь. Собеседница считает, что даже при таких обстоятельствах врач должен был вести себя по-другому.

«Вышел бы, нормально объяснил. Он как будто был человек с улицы: ни халата, ни перчаток, ни маски, зато с нас он требовал отойти, прыгал по всему двору. <…> Вы из ковидного [госпиталя] вышли, мы должны прыгать от вас», — добавила женщина и отметила, что дочь ее уже прооперировали. У девочки был гнойный аппендицит, но сейчас уже все хорошо.

В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что больницу №2 Волжского, перепрофилировали под лечение ковидных больных. Именно туда родители привезли дочь с аппендицитом. Врач приемного отделения вышел к ним разобраться в направительной документации, так как данных о пациентке не было.