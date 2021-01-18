Врач провел прием подростка на улице в Волгоградской области. Так его хотели оградить от пациентов с ковидом

Жители Быкова вызвали скорую своей 16-летней дочери. Медики заподозрили у подростка аппендицит и предложили отвезти в стационар. Родители сами привезли ребенка, но врач устроил осмотр прямо на улице. В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что внутрь пациентку не пустили из-за коронавирусных больных.

По информации комитета, пациентку с подозрением на хирургическую патологию направили в стационар Волжского. Фельдшер предложила родителям отвезти ребенка санитарным транспортом, возвращавшимся в Быково из Волгограда. Взрослые решили сами привезти подростка к медикам.

«Прибыв на территорию больницы №2 Волжского, перепрофилированного под лечение взрослого населения с коронавирусной инфекцией, обратились в приемное отделение. Врач приемного отделения вышел к родителям, чтобы разобраться в направительной документации, так как данных о пациентке не было», — отметили в пресс-службе.

В комитете добавили, что в стационаре не оказывают хирургической помощи. Пациентку же не пустили внутрь, так как медучреждение сейчас переоборудовано в инфекционный госпиталь, а приемное отделение является красной зоной.

«Поведение врача объясняется тем, что он не хотел подвергать ребенка и родителей опасности по инфицированию COVID-19. Пациентка направлена в детскую больницу Волжского, где обследована, с уточненным диагнозом направлена в КБ СМП 7», — заключили в комитете.

Ранее «Блокнот» опубликовал видео, где мужчина представился врачом Дмитрием Григоренко. Он прямо на улице расспрашивал пациентку о самочувствии, а затем направил родителей в хирургический корпус больницы №3.

«Встретил врач на улице, попросив меня лично натянуть маску на нос, а сам вышел без маски и перчаток. Муж на шаг от него приблизился, чтоб отдать направление, он отпрыгнул от мужа на два метра. Сначала бегал от нас по больничному двору, а потом заставил бросить на дорогу во дворе наше направление и анализы ребенка, затем сказал, чтобы мы отошли от этого места дальше, взял документ со снега», — рассказала мать ребенка.

Сейчас подросток находится под капельницей, точный диагноз пока так и не поставили.