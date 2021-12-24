«Глупость от безысходности». Председатель профсоюза шахтеров раскритиковал клятвы рабочих

Председатель независимого профсоюза работников угольной промышленности Росуглепроф Игорь Овдин раскритиковал предложение ввести обязательную клятву шахтера. В беседе с «360» он назвал такую инициативу глупостью от безысходности.

«Это прямо как в советское время… Когда нас принимали в пионеры, в октябрята… Клянусь быть таким, клянусь быть таким. Ну это, будем говорить честно — глупость от безысходности! Не надо этого делать! Какие клятвы? Это унизительно», — возмутился представитель объединения шахтеров.

Свое мнение рабочий обосновал тем, что у шахтеров уже есть настоящие «клятвы» — это договор с работодателем, правила техники безопасности и показания приборов, которых каждый обязан придерживаться. Он посетовал, что такие печальные ситуации, как на «Листвяжной», возникают из-за несоблюдения инструктажа и нарушений самих работников.

Также Овдин пожаловался, что у шахтеров есть проблемы и с оплатой труда. Она бывает нестабильной, а в некоторых местах — слишком низкой. Это, по его словам, тоже может толкать шахтеров на нарушения — из-за страха невыполнения плана и нежелания получать сумму меньше возможной они могут решать продолжать работать даже в экстренной ситуации.

Обязательную клятву для шахтеров предложил ввести заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов. Он посчитал, что она, как клятва Гиппократа для врачей, поможет горнякам осознать ответственность за жизни и здоровье себя и своих коллег.