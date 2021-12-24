«Глупость от безысходности». Председатель профсоюза шахтеров раскритиковал клятвы рабочих
Председатель профсоюза шахтеров Овдин назвал клятвы для работников шахт унизительными
Председатель независимого профсоюза работников угольной промышленности Росуглепроф Игорь Овдин раскритиковал предложение ввести обязательную клятву шахтера. В беседе с «360» он назвал такую инициативу глупостью от безысходности.
«Это прямо как в советское время… Когда нас принимали в пионеры, в октябрята… Клянусь быть таким, клянусь быть таким. Ну это, будем говорить честно — глупость от безысходности! Не надо этого делать! Какие клятвы? Это унизительно», — возмутился представитель объединения шахтеров.
Свое мнение рабочий обосновал тем, что у шахтеров уже есть настоящие «клятвы» — это договор с работодателем, правила техники безопасности и показания приборов, которых каждый обязан придерживаться. Он посетовал, что такие печальные ситуации, как на «Листвяжной», возникают из-за несоблюдения инструктажа и нарушений самих работников.
Также Овдин пожаловался, что у шахтеров есть проблемы и с оплатой труда. Она бывает нестабильной, а в некоторых местах — слишком низкой. Это, по его словам, тоже может толкать шахтеров на нарушения — из-за страха невыполнения плана и нежелания получать сумму меньше возможной они могут решать продолжать работать даже в экстренной ситуации.
Обязательную клятву для шахтеров предложил ввести заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов. Он посчитал, что она, как клятва Гиппократа для врачей, поможет горнякам осознать ответственность за жизни и здоровье себя и своих коллег.