Власти Кузбасса ввели обязательную клятву шахтера ради безопасности

Заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов на своей странице в Instagram сообщил о вводе обязательной клятвы для шахтеров Кузбасса. Он сравнил ее присягой военных и клятвой Гиппократа для врачей.

По словам чиновника, клятва поможет горнякам осознать, что каждый из них несет ответственность за свои жизнь и здоровье, а также жизни и здоровье товарищей.

«Я перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: быть достойным профессии „шахтер“, честно и добросовестно исполнять трудовые обязанности, четко соблюдать правила безопасности и быть требовательным к себе и к подчиненным, не допускать работников к выполнению обязанностей при возникновении угроз для их жизни и здоровья, <…> честно трудиться во благо Кузбасса», — привел Панов текст клятвы.

В шахте «Листвяжная» в Кузбассе 25 ноября произошла авария из-за взрыва метана. Погибли 46 горняков и пять спасателей.

Следствие возбудило уголовное дело, топ-менеджеры компании «СДС-Уголь» были отправлены под стражу. Ранее сообщалось, что их адвокаты подали апелляционную жалобу в Центральный районный суд Кемерова.