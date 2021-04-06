Глухарь напал на туриста в Красноярском крае. Видео

В Красноярском крае на туристов в природном парке «Ергаки» напал глухарь. Агрессивная птица принялась защищать свою территорию от непрошенных гостей, катавшихся на снегоходах. Сюжет об этом был показан в эфире телеканала «Россия 1 Красноярск».

На кадрах можно заметить, как глухарь бегает за туристом и явно угрожает ему. Птица хлопает крыльями и кричит.

Люди, которые уже не раз бывали в этом парке, сообщили, что глухарь нередко проявляет агрессию к туристам.

В парке «Ергаки» сообщили изданию «Подъем», что подобные эксцессы с глухарями обычно случаются в период брачных игр, когда туристов там нет. Такие случаи единичные и вообще «какая-то аномалия». Раньше, когда на глухарей охотились, они боялись людей, а теперь потеряли чувство опасности.

«Но, конечно, не нужно его (глухаря — прим. ред.) провоцировать. Это неэтично. Смотрите, любуйтесь, фотографируйте», — сообщили представители красноярского парка.

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