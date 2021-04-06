Медведи вышли из спячки в Московском зоопарке. Трансляция

В Московском зоопарке медведи начали выходить из спячки. Как животные возвращаются к обычной жизни, сотрудники заведения расскажут во время прямой трансляции.

«Теперь можно официально сказать, что пришла весна: у нас проснулись медведи. Зима была снежная и достаточно прохладная, и мишки вышли из спячки прямо по „расписанию“ — именно в это время они обычно просыпаются в природе», — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Сотрудники зоопарка рассказали, что для них пробуждение медведей знаменует начало сезона. Они начинают готовить территорию, организовывают субботники, сажают цветы, переводят животных в уличные вольеры.

Однако начало этой весны для зоопарка стало грустным: во время спячки умерла пожилая гималайская медведица Будур.

«В природе именно в этот период уходят старые и больные животные. От нас ушла красавица Будур», — рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Другие медведи начали выходить из спячки. По берлогам бродят бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин. К своему привычному режиму жизни медведи возвращаются не сразу. Им требуется пара недель, чтобы прийти в себя. В первый раз еду животные получают лишь через неделю после пробуждения, в рационе некоторое время у них преобладает низкокалорийная пища, например яблоки, овощи, салат.

К полноценному питанию медведи вернутся к середине мая. Как рассказали сотрудники зоопарка, 29-летняя Роза и 27-летний Аладдин выходят на непродолжительные прогулки по утрам.