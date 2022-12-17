17 декабря 2022, 14:30
Главы российских регионов уличили иностранцев в вывозе зерна по теневой схеме
РБК: главы трех регионов России предложили ограничить долю иностранцев на зерновом рынке
Руководители трех крупнейших по производству зерновых культур российских регионов обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину, заявив о вывозе зерна из страны по теневым схемам. Об этом стало известно РБК.
Имена губернаторов не уточняются. Их предложение заключается в том, чтобы уменьшить максимальную долю косвенного или прямого участия нерезидентов до 20% в компаниях агропромышленного комплекса.
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Также главы регионов предложили перенести головные компании предприятий АПК в российскую юрисдикцию из иностранной.
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По данным источника, в Кремле с интересом отнеслись к этой идее. Власти отметили, что это решение не должно навредить интересам отрасли и не противоречит законным интересам иностранных участников рынка.
В сентябре Минсельхоз сообщал о вероятном увеличении экспорта российского зерна до 50-60 миллионов тонн в 2023 году, писал телеканал «Царьград».
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Владимир Путин
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