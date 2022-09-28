Минсельхоз предсказал рост объемов российского экспорта зерна до 50-60 млн тонн | 360°

Общество 28 сентября 2022, 12:18 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Минсельхоз предсказал рост объемов российского экспорта зерна до 50-60 млн тонн Минсельхоз: Россия может нарастить экспорт зерна до 50-60 млн тонн РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия в 2022-2023 сельхозгоду* может нарастить экспорт зерна до 50-60 миллионов тонн. С таким прогнозом выступила первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут, написал ТАСС.

«В зависимости от того, сколько будет, от 50 до 60 миллионов тонн мы должны вывезти», — уточнила она в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Реклама

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия гарантированно закроет собственные потребности в сельхозпродукции и получит дополнительный ресурс для экспорта. По словам Путина, в этом году урожай в России обещает быть достойным, а по ряду позиций — рекордным.

Реклама

При этом он отметил, что хищническая политика Запада на мировом продовольственном рынке может привести к крайне серьезным последствиям.

*Сельскохозяйственный год начинается 1 июля, первая его половина — до конца календарного года (31 декабря), а вторая — до 30 июня следующего календарного года.

0 0 0 0 0 0