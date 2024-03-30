Эксклюзив 30 марта 2024, 15:37 «Мы должны объединиться». Посол Боливии выразила солидарность с Россией после теракта в «Крокусе» Посол Боливии призвала мир вместе бороться с терроризмом после атаки на «Крокус»

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На девятый день после теракта в «Крокус Сити Холле» к стихийному мемориалу около концертного зала с букетами цветов приехали делегации от посольств разных стран. Посол Боливии в Москве Мария Луиза Рамос Урсагасте в комментарии «360» заявила, что сегодня задача всего мира — объединиться, чтобы вступить в борьбу с терроризмом.

Она подчеркнула, что трагедия, которая произошла в «Крокус Сити Холле», стала ударом не только для России.

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«Мы приехали сюда, чтобы выразить свои слова солидарности. Это ужасная трагедия. Как сказал мой президент Луис Арсе, мы должны объединиться, чтобы бороться с этим злом. Это дело не одной страны. В мире миллионы людей, которые солидарны с Россией», — заявила дипломат.

Посол Боливии добавила, что вести борьбу с террористами должна не одна Россия, а все государства мира.

В траурных мероприятиях около стихийного мемориала в Красногорске приняли участие делегации нескольких десятков стран. С цветами и венками на место прибыли представители США, стран Евросоюза, Азии, Латинской Америки и Африки.