Главврача больницы в Северной Осетии, где погибли пациенты, отправили под домашний арест

Главврача больницы в Северной Осетии Владимира Плиева, где из-за нехватки кислорода погибли пациенты, отправили под домашний арест на два месяца. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в суде.

«Главврач заключен под домашний арест на два месяца», — сказали в ведомстве.

На прошлой неделе, 9 августа, в республиканской клинической больнице в результате аварии из-за нехватки кислорода умерли девять человек с ковидом. Они находились в крайне тяжелом состоянии. На следующее утро погибли еще два пациента. Местные власти сообщили, что причиной ЧП стал прорыв трубы под землей, который произошел на глубине около 1,5 метра.

Вскоре главного врача медучреждения задержали. Его заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов. После региональный Минздрав сообщил, что незадолго до случившегося главврач доложил ведомству, что больница испытывает нехватку ИВЛ. В результате девять аппаратов были привезены из другой больницы. Он также запросил у министерства 800 тысяч рублей на строительство второй кислородной линии. В пресс-службе сказали, что деньги выделили.