    21 марта 2020, 23:41

    Главный инфекционист Ставрополья призналась в отказе от карантина

    Александра Каширина

    Главный инфекционист Минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала свою вину. 9 марта она вернулась из Испании и не сообщила об этом никому. Кроме того, она не осталась на карантине.
    Главный инфекционист Ставрополья призналась в отказе от карантина

    Оказалась, что женщина заразилась коронавирусом, но при этом продолжала ходить на работу и читала лекции в вузе.

    «Я виновата», — сказала Ирина Санникова изданию «Подъем».

    Сейчас она находится в реанимации с двусторонней пневмонией. На вопрос журналистов о ее самочувствии она ответила: «Мне плохо».

    Ирину Санникову госпитализировали 17 марта с симптомами COVID-2019. Она прилетела из заграницы и вместо того, чтобы остаться на карантине, она вышла на работу, а также читала лекции студентам в Ставропольском государственном медуниверситете.

    Ранее сообщалось, ей грозит уголовное дело сразу по двум статьям: «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей».

    При этом некоторые посчитали, что инфекционист вышла на работу, так как специалистов в сложившейся ситуации мало, и она решила не давать себе отдыха.