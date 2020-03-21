Главный инфекционист Ставрополья призналась в отказе от карантина
Оказалась, что женщина заразилась коронавирусом, но при этом продолжала ходить на работу и читала лекции в вузе.
«Я виновата», — сказала Ирина Санникова изданию «Подъем».
Сейчас она находится в реанимации с двусторонней пневмонией. На вопрос журналистов о ее самочувствии она ответила: «Мне плохо».
Ирину Санникову госпитализировали 17 марта с симптомами COVID-2019. Она прилетела из заграницы и вместо того, чтобы остаться на карантине, она вышла на работу, а также читала лекции студентам в Ставропольском государственном медуниверситете.
Ранее сообщалось, ей грозит уголовное дело сразу по двум статьям: «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей».
При этом некоторые посчитали, что инфекционист вышла на работу, так как специалистов в сложившейся ситуации мало, и она решила не давать себе отдыха.