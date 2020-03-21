Главный инфекционист Ставрополья призналась в отказе от карантина

Главный инфекционист Минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала свою вину. 9 марта она вернулась из Испании и не сообщила об этом никому. Кроме того, она не осталась на карантине.

Оказалась, что женщина заразилась коронавирусом, но при этом продолжала ходить на работу и читала лекции в вузе.

«Я виновата», — сказала Ирина Санникова изданию «Подъем».



Сейчас она находится в реанимации с двусторонней пневмонией. На вопрос журналистов о ее самочувствии она ответила: «Мне плохо».

Ирину Санникову госпитализировали 17 марта с симптомами COVID-2019. Она прилетела из заграницы и вместо того, чтобы остаться на карантине, она вышла на работу, а также читала лекции студентам в Ставропольском государственном медуниверситете.

Ранее сообщалось, ей грозит уголовное дело сразу по двум статьям: «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей».

При этом некоторые посчитали, что инфекционист вышла на работу, так как специалистов в сложившейся ситуации мало, и она решила не давать себе отдыха.