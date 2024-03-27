Эксклюзив 27 марта 2024, 21:47 «Задействовали 54 бригады». Подмосковные врачи скорой помощи прибыли к Crocus City Hall в разгар теракта Подмосковные врачи скорой помощи работали у Crocus City Hall под звуки выстрелов РИА «Новости»

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Бригады скорой помощи получили первое сообщение о пострадавших в Crocus City Hall после нападения террористов в 20:01 и уже через четыре минуты первый экипаж прибыл на место. Боевики все еще находились в здании, когда медики оказывали первую помощь раненым. Об этом в интервью «360» рассказал исполняющий обязанности главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи Игорь Серебренников.

Он пояснил, что первая группа медицинских специалистов, которая прибыла на место, сообщила, что пострадавших очень много, поэтому оперативный отдел начал перенаправлять к концертному залу остальные экипажи.

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«Через 10 минут там уже было достаточно сил и средств для оказания помощи. Всего мы задействовали 54 бригады, которые там находились. Передислоцировали туда специалистов с подстанций, которые находились неподалеку», — рассказал Серебренников.

Чтобы не оставлять простых жителей городских округов без медицинской помощи на работу вышли специалисты, у которых был выходной. Таким образом удалось сформировать еще 10 бригад, которые остались дежурить на случай срочных вызовов.

Серебренников отметил, что врачи, когда попадают в ситуации с большим количеством пострадавших, никогда не паникуют. По его словам, организм срабатывает так, что выбрасывается специальный гормон, который приводит к стабилизации и полной концентрации только на своей работе, которая заключается в спасении жизней.

После оказания первой медицинской помощи пострадавшим в теракте бригады скорой помощи доставляли раненых в больницы Подмосковья, где уже развернули 390 дополнительных коек. Как отметил глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк, на внеурочную работу вышли 245 врачей и 239 фельдшеров и медицинских сестер, чтобы помочь людям.