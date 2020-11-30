Главврач хабаровской поликлиники скончался после COVID-19

В Хабаровске от COVID-19 умерла главный врач одной из городских поликлиник Вера Пак. Медика лечили в коронавирусном госпитале, но врачи не сумели спасти коллегу.

Главврача не стало на 61-м году жизни, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на Telegram исполняющего обязанности зампреда регионального правительства по социальным вопросам Евгения Никонова.

«Врачебная и медицинская общественность выражают соболезнования родным и близким», — написал чиновник.

Вера Пак возглавляла городскую поликлинику № 11 в течение 17 лет. В медицинской сфере она проработала 35 лет.

В Хабаровском крае COVID-19 подтвердили у 24 246 человек. Выздороветь удалось 16 924 жителям региона, скончались 157.

Всего в России с начала эпидемии выявили 2 269 316 случаев инфекции. Поправились 1 761 457 заразившихся, умерли 39 527. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, получил название «Спутник V». Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» — получила регистрацию в октябре.