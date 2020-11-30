Специалисты объяснили, как справиться с проблемами с памятью и вниманием после COVID-19

Переболевшие COVID-19 россияне столкнулись с проблемами с памятью и ориентированием во времени и пространстве. Врачи объясняют рост подобных жалоб в том числе особенностями воздействия инфекции на внутренние органы.

Эксперты заметили в беседе с сайтом РБК, что таких обращений стало больше осенью. Жалуются далеко не все пациенты, которым диагностировали коронавирусную инфекцию, но люди с подобными сложностями есть.

«В апреле–мае мы не видели пациентов с этими жалобами, <…> сейчас появляются жалобы на слабость и снижение концентрации внимания», — заметил хирург и реабилитолог Константин Лядов.

Невролог и главный врач реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров добавил, что жалоб на подобные симптомы стало больше. С его мнением согласились и другие коллеги. У пациентов встречаются сильные боли в ногах, которые ничем не снимаются, возникают проблемы с ориентированием во времени и пространстве и нарушение когнитивных функций в принципе.

Врачи назвали несколько причин для возникновения подобных последствий. Это может быть связано «с психосоматическими составляющими, со стрессом и страхом». Причем не исключено повышение давления, увеличение риска проблем с сосудами и ишемии.

«Второй момент — само нейротоксическое действие коронавирусной инфекции», — подчеркнул Александр Комаров.

Патологии нервной системы могут возникнуть и из-за нарушения функции легких, которое возникает при COVID-19. Ослабленный болезнью орган не может полноценно работать и доставлять кислород в кору головного мозга.

Тем не менее, отмечают специалисты, от неврологических и психических расстройств со стороны ЦНС человек не застрахован при каждом тяжелом инфекционном заболевании. В реабилитации таких пациентов помогут применяемы в неврологии практики.

Чтобы бороться с подобными последствиями коронавируса, медики советуют избегать стресса и принимать витаминные комплексы с повышенным содержанием витаминов группы B, магния и цинка.