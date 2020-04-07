Глава Реутова назвал провокацией приезд «Альянса врачей» в больницу. Средств защиты и лекарств там хватает

Российский «Альянс врачей» решил, что медикам из ЦГБ Реутова не хватает защитных средств. Представители организации приехали в Подмосковье якобы с благими намерениями. Местные власти посчитали это провокацией, так как всех средств для защиты там хватает.

Глава Реутова Станислав Каторов подчеркнул в своем Instagram, что запасов медицинских масок, одноразовых халатов и перчаток в больнице хватит на четыре месяца.

«В больнице и ее подразделениях развернут специальный коечный фонд, который может одновременно принять до 40 пациентов. В готовности находятся 20 аппаратов искусственной вентиляции легких, есть необходимый шестимесячный резерв противовирусных препаратов и антибиотиков», — заметил глава города, назвав свой пост «опровержением на провокацию».

Он добавил, что помогать в борьбе с распространением коронавируса нужно тем медучреждениям, которые действительно нуждаются в поддержке. Каторов напомнил, что накануне призыв о помощи в социальных сетях опубликовали в том числе медики Покровской больницы Санкт-Петербурга.

«Десант российского „Альянса врачей“ <…> почему-то решил поддержать своих коллег из Реутова защитными одноразовыми масками», — написал глава городского округа.

Он призвал всех доверять только проверенной информации и напомнил, что ситуацию в ЦГБ контролируют подмосковный Минздрав и муниципальный штаб по борьбе с распространением коронавируса.