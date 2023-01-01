Общество 01 января 2023, 19:31 Главу молодежной палаты Калуги пристыдили за стрельбу из пистолета Глава молодежной палаты при Гордуме Калуги Андрейчук извинился за стрельбу из пистолета "ВКонтакте"

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Председатель молодежной палаты при Городской думе Калуги Антон Андрейчук угодил в скандал. Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором он стреляет из пистолета, а его товарищ стреляет фейерверками в проезжавшую мимо машину. Позже молодой человек извинился за поступок и назвал себя простым человеком.

На кадрах видно, как Андрейчук несколько раз выстрелил в воздух из пистолета. Так он поздравил людей с Новым годом. После этого компания молодых людей выпустила салюты в проезжавшую мимо машину. Фейерверки едва не угодили в автомобиль — водитель сдал назад.

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Позже Mash опубликовал видеообращение Антона Андрейчука. Он рассказал, что много лет помогает людям на общественных началах, но при этом не занимает государственную должность. Глава молодежной палаты извинился и добавил, что в новогоднюю ночь вместе с товарищами был трезв, а стрелял их охолощенного пистолета.

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«Я хочу сказать, что мы были абсолютно трезвые, и извиниться перед всеми. Так не нужно поступать. Приношу свои большие извинения», — заявил Андрейчук.

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