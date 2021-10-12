Назвавший людей «плаксивым сбродом» чиновник посчитал смехотворным дело против него

Советник главы администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов, «прославившийся» после поста, в котором он сравнил местных жителей с «плаксивым сбродом», заявил, что материалы дела об оскорблении, которое возбудили против него, вызывают один смех. По его словам, во время их изучения он очень много смеялся.

Своими впечатлениями Агафонов поделился в комментарии для радиостанции «Говорит Москва». Чиновник отметил, что в материалах есть ошибки, поэтому он сомневается в компетентности их составителя.

«Сегодня ознакомился с материалами. Очень много смеялся. Там все смехотворно. Наводящие вопросы сотрудников прокуратуры, показания каких-то неведомых людей, отобранные почему-то в один день», — сказал Агафонов.

По его словам, часть этих людей путает его с фигуристом Алексеем Ягудиным. Он уточнил, что ему вменяют нарушение части 2 статьи 5.61 КоАП РФ об оскорблении.

«Только так и не понятно, кого же именно я оскорбил и каким образом», — добавил чиновник.

Агафонов оказался в центре скандала в августе, когда назвал жителей Красноярска «плаксивым сбродом». Пост об этом он написал, прочитав комментарии в аккаунте Ягудина, который после визита в город заявил, что заметил смог от природных пожаров.