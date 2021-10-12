Назвавший людей «плаксивым сбродом» чиновник посчитал смехотворным дело против него
Красноярский чиновник Андрей Агафонов назвал смешными материалы дела против него
Советник главы администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов, «прославившийся» после поста, в котором он сравнил местных жителей с «плаксивым сбродом», заявил, что материалы дела об оскорблении, которое возбудили против него, вызывают один смех. По его словам, во время их изучения он очень много смеялся.
Своими впечатлениями Агафонов поделился в комментарии для радиостанции «Говорит Москва». Чиновник отметил, что в материалах есть ошибки, поэтому он сомневается в компетентности их составителя.
«Сегодня ознакомился с материалами. Очень много смеялся. Там все смехотворно. Наводящие вопросы сотрудников прокуратуры, показания каких-то неведомых людей, отобранные почему-то в один день», — сказал Агафонов.
По его словам, часть этих людей путает его с фигуристом Алексеем Ягудиным. Он уточнил, что ему вменяют нарушение части 2 статьи 5.61 КоАП РФ об оскорблении.
«Только так и не понятно, кого же именно я оскорбил и каким образом», — добавил чиновник.
Агафонов оказался в центре скандала в августе, когда назвал жителей Красноярска «плаксивым сбродом». Пост об этом он написал, прочитав комментарии в аккаунте Ягудина, который после визита в город заявил, что заметил смог от природных пожаров.