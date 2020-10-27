Главу Минздрава Ростовской области освободили от должности после скандалов в больницах

Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую освободили от должности. Указ подписал губернатор региона Василий Голубев.

«Указом губернатора Ростовской области Василия Голубева сегодня, 27 октября, освобождена от занимаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская — по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию», — сообщила пресс-служба губернатора.

Кроме того, уволили Надежду Левицкую. Она работала руководителем городского управления здравоохранения Ростова-на-Дону.

Татьяна Быковская окончила медицинский институт. С 1992 по 2001 год была заместителем главы администрации Багаевского района. Спустя три года начала возглавлять Минздрав Ростовской области. Также Быковская была назначена первым заместителем исполнительного директора Ростовского областного фонда обязательного медицинского страхования.

В середине октября в Ростовской области произошло сразу три скандала. Сначала СМИ сообщили о смерти 13 пациентов в ГКБ №20 Ростова-на-Дону. Причиной назвали возможную нехватку кислорода в больнице. Затем дочь одной из пациенток инфекционного отделения ЦРБ Кагальницкого района рассказала, что в палате всю ночь пролежал труп. Третьей скандальной ситуацией стали каталки с трупами под лестницей таганрогской больницы. Несмотря на большой резонанс, глава регионального Минздрава не стала ничего объяснять, а просто ушла в отпуск.