Главу Минцифры Приамурья проводят в последний путь 29 июля

Церемония прощания с главой Минцифры Амурской области Александром Курдюковым, погибшим в результате драки, пройдет в Благовещенске 29 июля. Об этом сообщили на сайте правительства Приамурья.

Прощание состоится в четверг в Благовещенске в ритуальном зале на Тенистой улице. Церемония продлится с 13:00 до 15:00.

Курдюков скончался после того, как его избили на благовещенской турбазе. Это произошло 22 июля. Министра с тяжелыми травмами головы доставили в больницу. Чиновника ввели в медикаментозную кому. Врачи боролись за его жизнь, но в четверг его не стало. Курдюкову было 39 лет.

По факту гибели министра завели уголовное дело. Сейчас идет расследование. Что стало точной причиной смерти чиновника, еще предстоит выяснить следователям.

В СМИ писали, что у Курдюкова произошел конфликт с пауэрлифтером Алексеем Шкариным. Предположительно, драка между ними завязалась после того, как спортсмен нагрубил жене министра. Курдюков упал, после — его госпитализировали. Шкарина задержали. Он проходит по делу как подозреваемый.

Адвокат Сергей Горшков ранее рассказал «360», какое наказание может грозить причастному к драке с министром.