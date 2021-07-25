Адвокат рассказал, что грозит участнику конфликта с умершим главой Минцифры Приамурья

Ответственность участника конфликта с погибшим министром Александром Курдюковым будет зависеть от результатов судмедэкспертизы. Она сможет показать, скончался чиновник от удара человека или же от повреждений, которые получил при падении. Когда человека бьют по голове, а потом он падает и получает новые травмы, установить это достаточно сложно, рассказал «360» адвокат правового центра «Человек и закон» Сергей Горшков.

Избитого Курдюкова нашли на базе в Благовещенске. Очевидцы говорят, что он сцепился с мастером спорта по пауэрлифтингу Алексеем Шкариным. Официально это не подтверждено. После конфликта было возбуждено уголовное дело. Никаких подробностей в ведомстве пока не сообщали.

«Когда человек падает, ударяется, а потом погибает, действия человека, который его толкнул, могут квалифицировать по статье „Причинение смерти по неосторожности“. Она предполагает небольшое наказание до двух лет лишения свободы», — объяснил Горшков.

Если Курдюкова действительно толкнул профессиональный спортсмен, все будет зависеть, от каких повреждений и от какого приложения силы наступила смерть.

«Профессиональные спортсмены понимают, что удары, которые они наносят, могут быть опасными для неподготовленного человека, к тому же не на ринге. То есть отдают себе отчет в том, что они могут причинить смерть», — сказал адвокат.

Горшков добавил, что при расследовании может учитываться и противоправность действий потерпевшего.

«Мы не знаем точных данных. Говорят, что он спровоцировал конфликт с министром. Но он мог быть связан с наличием какого-то предмета у того в руках», — отметил собеседник «360».

Он обратил внимание, что Шкарин занимается пауэрлифтингом, а этот вид спорта не предполагает высокого уровня ударной техники. Боксер даже меньшего веса может нанести гораздо более тяжелые повреждения, пояснил Горшков.

В случае, если будет установлено, что все-таки министр умер из-за удара, человеку, который его ударил, может грозить до 15 лет лишения свободы по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Следствию будет сложно доказывать умысел на причинение смерти, очень много [зависит] от судмедэкспертов. <…> Скорее всего, будет еще ситуационно-медицинская экспертиза, которая должна будет установить, возможно ли получение таких повреждений при ситуации, которую описывает свидетель», — заключил адвокат.

Telegram-канал Life Shot со ссылкой на результаты экспертизы сообщил, что Глава Минцифры Амурской области Александр Курдюков умер от удара при падении. Источник РЕН ТВ утверждает, что причиной смерти главы министра стал отек мозга. Сейчас специалисты продолжают выяснять, от какого именно удара он скончался.