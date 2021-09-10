Главу МЧС Евгения Зиничева проводили коллеги, артисты и первые лица страны. Главное

В Москве прошло прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым. Собрались его коллеги, актеры и музыканты. Церемония длилась несколько часов.

Глава МЧС Евгений Зиничев умер 8 сентября. Он находился на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС в Норильске. Зиничев бросился спасать режиссера Александра Мельника, который оступился у края скалы. В итоге оба погибли.

В четверг, 9 сентября, президент Владимир Путин посмертно присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России. Он награжден за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.

Церемония прощания с Евгением Зиничевым проходила в Москве 10 сентября. Тело главы МЧС привезли на катафалке Aurus. Модель автомобиля впервые в России использовали для похорон.

Церемония началась утром и продлилась до полудня. С главой МЧС пришли попрощаться сотни человек. Они выстроились в очередь, среди них были представители МЧС.

С Зиничевым пришел проститься музыкант Денис Майданов. Артист заявил «360», что это потеря для всей страны. По его мнению, Зиничев был гордостью России.

На церемонию пришел и актер Михаил Пореченков. Он был знаком с Евгением Зиничевым лично. Он рассказал, что глава МЧС часто приходил в театр, разбирался и в истории, и в искусстве.

Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак был немногословен. Он рассказал, что Евгений Зиничев был искренним и порядочным человеком.

Вице-премьер РФ Александр Новак во время прощания рассказал «360», что Зиничев был простым, добрым и порядочным человеком. Он всегда откликался на различные ситуации и просьбы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал «360», что давно был знаком с главой МЧС Евгением Зиничевым и много с ним общался. Он рассказал, что Зиничев был немногословным, не говорил никогда лишнего. Его поступки и акции по спасению, в которых он принимал участие, всегда были очень сложными.

К концу церемонии с Евгением Зиничевым приехал попрощаться президент России Владимир Путин. Он приехал на кортеже из семи машин.

Владимир Путин остановился у гроба на несколько минут. После он подошел к родственникам Зиничева и вдове.

Также попрощаться с министром пришли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

После церемонии спецборт МЧС России с телом погибшего главы министерства Евгения Зиничева вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. Похороны состоятся на Северном кладбище в закрытом режиме. Зиничев будет похоронен возле своей бабушки.