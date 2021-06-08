Главу Бурятии оштрафовали за майский шашлык в неположенном месте

Главу Бурятии Алексея Цыденова оштрафовали за разведение костра в неположенном месте. Постановление о нарушении политику выписали за отдых во время майских праздников.

«Напомню про свои три дня отпуска на майские. Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовали за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно! » — написал Цыденов в своем аккаунте в Instagram.

Он добавил, что в республике становится теплее, увеличивается угроза лесных пожаров. Глава Бурятии призвал жителей быть аккуратнее.

За майский шашлык Алексею Цыденова придется заплатить три тысячи рублей.

Ранее в пресс-службе федеральной «Авиалесоохраны» сообщили, что в Бурятии зафиксированы небольшие очаги лесных пожаров. По информации республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ), в Бурятии действует особый противопожарный режим. В респуцблике сохраняется стабильная ситуация, за последние два дня новых лесных пожаров выявлено не было.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрированы 78 лесных пожаров на общей площади 1,1 тысячи гектаров, оперативность тушения в первые сутки составляет 96,7%.