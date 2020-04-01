Главный врач больницы в Коммунарке показал сотрудников, которые помогают в борьбе с коронавирусом
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко поделился фотографиями тех, кто борется с коронавирусом. Среди них оказались медики, техники, айтишники и уборщицы. Об этом сообщил «Царьград».
На личной странице Проценко в Facebook появился фотоальбом с сотрудниками больницы. «Сверхчеловеки», — подписал он публикацию.
В комментариях пользователи поддержали идею главного врача. Они выразили слова благодарности работникам больницы: «Мы верим — вы победите!!! Здоровья вам и вашим близким!!!», «Спасибо вам огромное, низкий поклон! Пожалуйста, берегите себя!», «Спасибо за ваш труд, дорогие уважаемые коллеги!!! Энергии неиссякаемой и всего самого доброго!!!».
Ранее Денис Проценко заявил, что за сутки из больницы в Коммунарке удалось выписать более 30 пациентов.