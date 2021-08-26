Главный педиатр Москвы дал советы по выбору школьной формы

В преддверии 1 сентября все школьники обновляют гардероб. Главный педиатр Москвы Исмаил Османов рассказал, от покупки какой школьной формы лучше отказаться.

Не стоит тратить деньги на жаркую, тесную форму из ненатуральных тканей, покупать дорогие вещи, тапочки, балетки или кеды. Об этом врач рассказал РИА «Новости».

«Поскольку ребенок будет проводить в форме по пять, а то и по 10 часов, одежда должна быть максимально комфортной, не тесной, не жаркой», — сказал он.

Педиатр посоветовал сделать выбор в пользу натуральных тканей, приобрести сразу несколько комплектов и комбинаций одежды. Ну и покупать ту одежду, которая действительно нравится ребенку.

Верхняя одежда должна быть легкой в уходе. Педиатр посоветовал повесить на нее ярлычок с указанием имени и фамилии, а также класса. На куртку необходимо поместить светоотражающие наклейки или нашивки. Оптимально, по мнению доктора, на боковой поверхности плеча. Также стоит приучить ребенка не терять шапку, шарф, перчатки, лучше вкладывать их в рукава.

Сменная обувь в школу должна быть легкой, удобной, из натуральных материалов, с супинатором.

«Тапочки, балетки, кеды — не лучший вариант сменной обуви. Для занятий физкультурой оптимальный вариант — кроссовки. Убедитесь, что ребенок умеет правильно завязывать шнурки. В противном случае выберите обувь на липучках во избежание травм», — добавил педиатр.