Армия 21 февраля 2024, 11:44 Путин наградил воинские части ВКС России Путин на аэродроме Чкаловский вручил госнаграды воинским частям ВКС России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин на аэродроме Чкаловский в Московской области вручил воинским частям Воздушно-космических сил ордена Суворова, Жукова и Кутузова. Об этом сообщило РИА «Новости».

Главу государства встретили министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВКС России Виктор Афзалов. Владимир Путин поднялся на трибуну, поприветствовал военнослужащих и выступил с речью. Затем началось награждение.

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Главный центр боевой подготовки и переучивания личного состава армейской авиации отметили орденом Суворова, Отдельный вертолетный полк — орденом Кутузова. Бригаду армейской авиации удостоили ордена Жукова.

ВКС России задействовали в проведении спецоперации на Украине, в Генштабе заявляли о большом вкладе авиации в успех кампании. Минобороны показало ракетные удары штурмовиков Су-25 по военным объектам и технике противника.