Общество 18 апреля 2024, 22:30 «Главное — оценка детей». Подмосковье стало лидером по восстановлению новых территорий России Министр энергетики Подмосковья Хромушин прокомментировал визит Хуснуллина в ДНР Фонд капитального ремонта Московской области

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Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин посетил с рабочим визитом Мариуполь, проинспектировал ход строительства объектов и принял участие в открытии нового детского сада «Орешек». По итогам его визита министр энергетики Московской области Евгений Хромушин отметил, что Подмосковье является лидером по объему работ по восстановлению инфраструктуры на новых территориях России.

Министр признал правоту слов Хуснуллина, что Мариуполь преобразился и приобрел свое лицо.

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«Это и многоквартирные дома-парусники, которые год назад представляли собой остов, сегодня это полноценные МКД со сделанным ремонтом внутри и с сохраненной лепниной советского периода с космонавтами. Ну и, конечно, детский садик, школы, больницы», — отметил Хромушин.

Министр добавил, что тема строительства на присоединенных территориях находится на особом контроле губернатора Подмосковья.

«Мы по объемам работ на новых территориях являемся лидерами, как по нашим подшефным регионам, так и в целом. <…> Ну, а самое главное — оценка детей, которые с удовольствием в новых зданиях, которые были раньше руинами, теперь проводят время, играют и обучаются», — подчеркнул Хромушин.

Хуснуллин посетил ДНР и оценил темпы и качество восстановления жилищного фонда и социальных объектов в регионе. Зампредседателя также поучаствовал в открытии детского сада «Орешек».