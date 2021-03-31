Главная красавица Росгвардии проиграла суд об увольнении

Победительница конкурса «Краса Росгвардии» Анна Храмцова проиграла суд в Екатеринбурге об увольнении. Ей полностью отказали в иске. Она собирается обжаловать это решение, сообщил сайт Е1.ru.

В Ленинском суде Екатеринбурга подтвердили информацию об отказе в иске.

«Я буду обжаловать (решение суда — прим. ред.) Они очерняют мою личность как сотрудника. Конкурс, в котором я победила, только все усугубил, ко мне теперь предвзятое отношение. Я ни одного комментария, не согласованного с пресс-службой, не давала. Все, что говорили на суде, преувеличено», — приводит сайт слова Храмцовой.

Краса Росгвардии отметила, что для нее сейчас самое главное — восстановиться в должности, а там «время покажет».

В декабре Храмцову уволили из рядов Росгвардии. В ведомстве объяснили, что она выложила в Instagram видео с режимного объекта и поступила безответственно. Девушка заявила, что это происки завистников, и предположила, что перешла кому-то дорогу. После увольнения Храмцова рассказала, что запостила ролик с санитарной обработкой одного из служебных помещений для поднятия боевого духа коллег.