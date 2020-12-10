Главную красавицу Росгвардии уволили из-за Instagram. Но известность принесла ей и другие скандалы

Красу Росгвардии Анну Храмцову уволили со службы. В ведомстве говорят, что она поступила безответственно, когда выложила в соцсеть видео с режимного объекта. Сама же девушка объясняет это происками завистников и предполагает, что перешла кому-то дорогу. После победы в конкурсе у девушки уже были неприятности: фейки в соцсетях и стычка с автохамом.

Победительницу конкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову уволили со службы. Несколько дней назад девушка сняла и выложила в Instagram ролик с режимного объекта. Видео увидел один из ее коллег и показал его руководству. После этого в ведомстве провели служебную проверку, которая закончилась увольнением.

«Соблюдение условий прохождения службы обязательно для всего личного состава и предполагает персональную ответственность сотрудника», — сообщили kр.ru в пресс-службе свердловского управления Росгвардии.

Однако сама Храмцова не считает, что поступила неправильно. В Instagram она всего лишь показала санобработку одного из служебных помещений, а ролик опубликовала для поднятия боевого духа коллег, пояснила девушка в эфире радиостанции «Говорит Москва». На самом деле, уверена девушка, причина кроется в неприязни коллег, которая стала проявляться после ее победы на конкурсе красоты.

«Уволили, потому что им так нужно было, кому-то дорогу перешла. Стало больше завистников, узнали о моем хобби, занятии спортом, поэтому задались целью выжить со службы. <…> Вот у них и получилось», — считает красавица.

Храмцова пока не говорит, чем будет заниматься дальше. В органах она трудилась 11 лет — в свое время продолжила семейную традицию. Как сообщало издание E1.RU, ее отец проработал в правоохранительных органах 21 год, мать до сих пор несет службу.

Отказ от глянца

В апреле 2019 года прапорщик полиции из Екатеринбурга Анна Храмцова победила на конкурсе «Краса Росгвардии». Свои голоса за нее отдали более 57 тысяч человек. Скорее всего, в этом помогло ее хобби — девушка увлекается бодибилдингом, правильно питается и регулярно тренируется.

Однако после победы и всероссийской известности менять службу на съемки в глянце Храмцова отказалась. Сказала, что гордость не позволит, да и сотрудникам правоохранительных органов такое сотрудничество запрещено. Плюс о работе в системе МВД она мечтала с детства.

«Служба в органах и семья у меня в приоритете. Воспитание дало отпечаток. В детстве, например, мы с сестрой и родителями ходили в усиление (охрана общественного порядка — прим. ред.) на праздники. Я смотрела на все это. Для меня это не просто работа», — говорила она.

Байки в соцсетях

У Анны возникли первые неприятности из-за обрушившейся известности уже через несколько месяцев. В июле 2019 года мошенники завели во «ВКонтакте» фейковую страничку, где стали писать якобы от имени девушки разные небылицы о ее муже и дочери.

«Мне в ужасе звонят друзья и спрашивают, в порядке ли я. Какие-то подонки пишут небылицы, якобы мой муж убил нашу дочку, а меня избил. Я просто в шоке! Понятия не имею, кому я могла перейти дорогу, что со мной вот так поступили. Если эти идиоты не прекратят, то придется обратиться в полицию», — заявляла Храмцова.

Стычка с автохамом

В начале сентября о девушке снова заговорили, когда на парковке у торгового центра она столкнулась с автохамом. По словам Анны, они с дочерью шли к машине. Сзади их нагнал другой автомобиль, водитель посигналил, но продолжил движение. Девушка успела оттолкнуть ребенка, а вот ее машина задела по ягодицам и руке. Но вместо того, чтобы извиниться, мужчина вышел и обложил Храмцову матом. Она же молча усадила ребенка в авто и заблокировала двери.

Правда, в его версии, история выглядела иначе. «Дамочка» шла посреди дороги, хотя могла бы идти рядом с припаркованными авто. И в том, что он ее задел, виновата тоже она — он пытался объехать ее справа и слева, но девушка встала у него на пути и ударила рукой по зеркалу. А из машины он вышел, только чтобы поправить зеркало, а не ругаться. Потом он признал, что, может, это и не так, но в целом он вел себя корректно.

«Пытался объехать — она мне по зеркалу ударила. Я вспылил — сказал, что она неадекватная, может, с матерком сказал — не помню уже», — рассказывал он, уточнив, что Храмцова в ответ пригрозила ему неприятностями из-за своей работы в полиции.